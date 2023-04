"Paesaggi dimenticati e Passeggiate di quartiere". Tre camminate alla scoperta del quartiere Porto-Saragozza

La memoria dei luoghi è impressa nei dettagli e riscoprire la storia di parti della città in periferia, gli usi, la natura, il paesaggio, aiuta a prendersene cura. Tre camminate alla scoperta del quartiere Porto-Saragozza, tre occasioni per curare i paesaggi abbandonati nella periferia della città. Le uscite saranno accompagnate da un particolare strumento per osservare o lasciare un segno del proprio passaggio. Ogni area che si andrà a visitare non sarà lasciata come è stata trovata.

Programma:

Primo appuntamento - 29 aprile, ore 11:00

CAMPI E BINARI: Lo scalo ferroviario Ravone e via del Chiù. Come si integra uno scalo ferroviario nel quartiere? Partiremo da DumBO, cercando di scoprire le sue origini e percorreremo il lungo muro di cinta per curiosare e immaginare le azioni e il lavoro all’interno delle Officine Grandi Riparazioni. La passeggiata ci permetterà di attraversare zone urbane e industriali che sfociano in aree selvagge, tracce di un passato agricolo. Sarà con noi Antonio Matteo che condividerà i suoi racconti di lavoro alle OGR.

In collaborazione con AFeVA

Secondo appuntamento - 21 maggio, ore 11:00

VIE D'ACQUA E DI TARRA: Il sostegno della Bova e il parco di Villa Angeletti

Terzo appuntamento - 24 giugno, ore 18:00

TRACCE POPOLARI: Via dello Scalo e le case Acer