(Arte Fiera)"Pal 432": esposizione di Simona Ruggeri

In occasione di Artefiera, all’interno della manifestazione Art City White Night promossa dal Comune di Bologna e da Bologna Fiere, presentiamo presso lo studio erAArte



"Pal 432"

Esposizione di Simona Ruggeri

Opening sabato 14 maggio ore 20:00



studio erAArte

via Nazario Sauro 7/a

Bologna



14 maggio – 30 luglio 2022

Orari: giovedì 16:00 – 22:00 venerdì 16:00 – 22:00 sabato 16:00 – 22:00





