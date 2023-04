Palapasqua Camp 2023

L'obiettivo è quello di accogliere i bambini al Palazola G. Venturi durante lo stop delle scuole del periodo pasquale e dei corsi di nuoto, intrattenendoli dalla mattina al pomeriggio con attività sportive, ludiche e educative.

Il Camp si svolgerà all'interno del Palazola Venturi, è rivolto ai bambini di età compresa fra 3 e 11 anni e sarà condotto da istruttori/educatori Sogese esperti e qualificati.

Si tratta di un’iniziativa giunta alla sesta edizione, organizzata da Sogese Acquacommunity, col patrocinio del Comune di Zola Predosa.



ORARI

• 7,30 - 9,30 accoglienza e gioco in palestra

• 9,30 merenda

• 10,00 attività mattina

• 12,30 pranzo

• 13,30 relax, compiti e laboratori

• 14,30 attività in palestra

• 16,00 – 16,30 merenda e ritiro bambini



PROGRAMMA



Giovedì 6/4

MAT: Palestra, la mappa delle uova segrete!

POM: Creiamo e decoriamo l’albero di Pasqua!



Venerdì 7/4

MAT: Piscina: Pulcini vs coniglietti!

POM: Laboratorio alimentare, pasticciamo con le uova di Pasqua!



Sabato 8/4

MAT: Piscina, Cristoforo Colombo e le 3 Caravelle!

POM: Sorprese da artigiani e gioiellieri!



Martedì 11/4

MAT: Palestra, laboratorio teatrale, Puffallegro!

POM: Il Gioco della strada sicura!



TARIFFE iscrizioni entro il 19/3/23

1 giornata 35€

Camp completo 135€

1/2 giornata con pranzo 25€



TARIFFE iscrizioni dal 20/3/23

1 giornata piena 40€

Camp completo 155€

Solo mattina con pranzo 25€



Camp GRATUITO ai bambini disabili e loro educatore, richiesto obbligatoriamente.



ISCRIZIONI

Presso Palazola Venturi – Reception Sogese

Viale dello Sport 2, Zola Predosa (Bo)

Tel. 0516166834



Gallery

www.sogese.com