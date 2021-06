Pic-nic a Palazzo di Varignana: tramonto da sogno tra i filari di olivi

Il prezzo è di 50 € per gli adulti e 20 € per i bambini (a partire dagli 8 anni).

Un tramonto da sogno tra i filari di olivi diventa il luogo perfetto per un picnic. I mercoledì del gusto, con il Picnic di Palazzo di Varignana: un’esperienza speciale per vivere la natura cenando sotto le stelle, in mezzo a un uliveto secolare, in armonia tra terra, cielo, gusto e musica.

Dal 16 Giugno e fino all'8 settembre (alle ore 19.00) tutti i mercoledì con il picnic tra gli ulivi di Villa Amagioia. E per il primo appuntamento, il mercoledì 16 giugno, special Guest Davide Campagna @Cottoaldente.

Palazzo di Varignana presenta così un nuovo modo di godere del rapporto tra natura e cibo, ripensando il rito del picnic. Cenare sull’erba, all’ombra degli olivi, sotto un cielo di stelle, cullati dalla musica e sorpresi da sapori autentici: sono questi gli ingredienti di un’esperienza che sarà possibile vivere ogni settimana. Location d’eccezione è l’antico oliveto di Palazzo di Varignana, situato accanto ai giardini ornamentali e al labirinto vegetale di Villa Amagioia. Un contesto botanico e paesaggistico unico nel suo genere che farà da cornice alle emozioni di chi vorrà ritrovare il rapporto diretto con la natura e con i piaceri della tavola.

Come funziona: dalla passeggiata all'aperitivo nell'uliveto

La formula prevede un aperitivo informale e quattro portate servite dallo staff. A rendere ancora più magica la serata uno speciale accompagnamento musicale dal vivo per un’atmosfera di incanto sotto le stelle. Lo staff del Resort racconterà lo svolgimento dell’esperienza e assegnerà a ciascun gruppo il cestino con l’aperitivo e una bottiglia di vino (a scelta tra bianco e rosso) ogni 2 persone. Con una piacevole passeggiata nell’antico oliveto, gli ospiti raggiungeranno il proprio olivo, dove troveranno un allestimento speciale con coperta, cuscini, acqua e calici. In una suggestiva atmosfera all’aria aperta, tra natura, profumi e sapori, avrà così inizio il picnic. Dopo aver gustato l’aperitivo, sarà il personale di Palazzo di Varignana a servire direttamente sul prato le portate principali e il dolce, per vivere un picnic con il comfort e i sapori di un ristorante gourmet.

Lo chef Francesco Manograsso ha creato un menù ad hoc, utilizzando le migliori materie prime di stagione delle terre di Palazzo di Varignana, tra cui il pluripremiato Olio extravergine di oliva. Gli ingredienti, reinterpretati con estro e creatività, danno vita a inedite

combinazioni di sapori. Ogni mese il menù interpreterà le proposte di stagione.





Per maggiori info su proposte di soggiorno speciali legate ai pic nic è possibile scrivere

direttamente a info@palazzodivarignana.com o chiamare lo 051-19938300.

