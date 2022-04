Palazzo di Varignana presenta le “Esperienze della vigna”

Per maggiori dettagli consulta il sito

Prezzo Per maggiori dettagli consulta il sito

Indirizzo non disponibile

Un ciclo di attività e degustazioni per vivere il rapporto tra paesaggio, natura, sapore e convivialità: tra terra e cielo.

Nella nuova terrazza panoramica che sia affaccia sull’Anfiteatro della Vigna, la Cantina dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana propone una serie di degustazione di vini e oli, accompagnate dai taglieri della terra di Varignana: una selezione di formaggi e affettati pensati per esaltare il rapporto tra tavola e spirito, per godere della vera Emilia, sotto un cielo di stelle.

Il sapore trova una nuova ambientazione, tra la magia delle barrique che scandiscono il tempo in Cantina e un nuovo teatro dei sensi: la magnifica terrazza che si affaccia sulla natura di Varignana, sospesi sul crinale delle proprie aspirazioni, pronti a percepire i profumi della natura come quelli del bicchiere, godere dello sguardo come del sapore intenso dei taglieri.

Un tempo nuovo, inedito, costruito per stimolare il gusto, il desiderio, il ricordo, il bisogno di compagnia e di racconto.

Una esperienza di verità, di vita, di valore, di qualità, che combina in un unico gesto le virtù della tavola, della terra, del lavoro dell’uomo, del sorso di vino come della fruttata ricchezza dell’olio di oliva.

5 Esperienze per trovare 5 nuovi modi di vivere il rapporto antico tra gusto e buon gusto, natura e compagnia, cultura e agricoltura.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Degustazione sensoriale di olio extravergine di oliva €15

Un viaggio alla scoperta degli oli di Palazzo di Varignana attraverso un percorso degustativo guidato dai nostri esperti sommelier.

Cosa è incluso

Degustazione guidata di 3 tipologie di olio extravergine di Palazzo di Varignana:

Un gioco di accostamenti con il nostro pane e le verdure raccolte nell'orto-giardino Rio Rosso Brindisi. Per concludere un brindisi con il vino di produzione di Palazzo di Varignana.

Degustazione di vino en plein air €17

Degusta i vini di Palazzo di Varignana accompagnati da un assaggio di prodotti del territorio nella nuova suggestiva terrazza en plein air.

Tra i prodotti del territorio: tralci e ali di pane con farina di semi d’uva dell’Azienda Agricola Tenuta Colle degli Angeli, mandorle e nocciole raccolte nell’orto-giardino Rio Rosso.

Cosa è incluso

Degustazione di 2 calici di vino a scelta tra bianchi e rossi € 17

Degustazione Superiore di olio e vino in cantina €25

Una degustazione di vini e oli di Palazzo di Varignana accompagnati da una selezione di prodotti del territorio nella nuova suggestiva Cantina.

I Taglieri della Terra di Varignana: salame felino classico, prosciutto crudo stagionato oltre i 30 mesi e mortadella di Bottega La Fattoria Zivieri, caciotta di Le Mucche di Guglielmo, tralci e ali di pane con farina di semi d’uva di Azienda Agricola Tenute Colle degli Angeli, macedonia di verdure tra cui carote, cipolle, carciofi, peperoni e finocchio.

Cosa è incluso

Degustazione di 2 calici di vino e 2 oli extravergine d'oliva con prodotti del territorio e dell'azienda agricola € 25

Degustazione Premium di olio e vino in cantina €35

Una degustazione di vini e oli di Palazzo di Varignana accompagnati da una selezione di prodotti del territorio nella nuova suggestiva Cantina.

I Taglieri della Terra di Varignana: salame felino classico, prosciutto crudo stagionato oltre i 30 mesi e mortadella di Bottega La Fattoria Zivieri, caciotta di Le Mucche di Guglielmo, tralci e ali di pane con farina di semi d’uva di Azienda Agricola Tenute Colle degli Angeli, macedonia di verdure tra cui carote, cipolle, carciofi, peperoni e finocchio.

Cosa è incluso

Degustazione di 2 calici di vino bianco, 2 calici di vino rosso e 2 oli extravergine d'oliva con prodotti del territorio e dell'azienda agricola € 35

Degustazione di vino e olio, pranzo e passeggiata €64 Adulti / €32 Bambini

Un viaggio sensoriale alla scoperta delle meraviglie di Palazzo di Varignana che avrà inizio con una passeggiata accanto ai vitigni autoctoni ed internazionali fino al meraviglioso Anfiteatro naturale sul lago.

Un'esperienza autentica a contatto con la natura e i suoi cicli di produzione. Questo viaggio proseguirà poi con un percorso di degustazione in un luogo suggestivo alla scoperta dell’Olio extravergine e del vino di Palazzo di Varignana, guidato da sommelier esperti e appassionati. Al termine della degustazione, gli ospiti pranzeranno al ristorante Aurevo, omaggio all’oro verde delle nostre terre.

Cosa è incluso

- Passeggiata in autonomia tra la vigna e l'anfiteatro naturale

- Degustazione di olio evo e vino

- Pranzo a due portate alla carta con piccola pasticceria finale e bevande incluse, presso ristorante Aurevo