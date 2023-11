Paleotto music club: giovani artisti e allievi delle Ricordi Music School

Riapre il Salotto di Paleotto, giovani artisti e allievi delle Ricordi Music School vi accoglieranno presso Palazzo Fava da San Domenico nella sede della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bologna per trascorre piacevoli pomeriggi tra musica e solidarietà. Domenica 26 novembre Colors di Stefano Maimone con Francesca Bolognese



Progetto del bassista Stefano Maimone, sempre impegnato in un continuo dialogo con diversi musicisti con cui collabora. Questa volta, si unisce alla virtuosa arpista Francesca Bolognesi. Le loro composizioni hanno il potere di trasportare l'ascoltatore in dimensioni sonore inesplorate, dove il tempo sembra fermarsi e i confini tra reale e immaginario si sfumano delicatamente. I colori sonori di questo progetto abbracciano una vasta gamma di influenze, spaziando dal "neo-classic" al "jazz", con molte sfumature che richiamano l'atmosfera suggestiva del “Desert” e il fascino del "trip hop". L'armoniosa fusione di questi elementi crea un'esperienza musicale straordinaria, che cattura l'immaginazione e tocca l'anima dell'ascoltatore. Lasciatevi trasportare in un viaggio sonoro emozionante e scoprite l'incredibile paletta di "Colors" che questa collaborazione musicale ha da offrire.



Sabato 16 dicembre

Piano Concerto con Anastasia Fioravanti



Un viaggio nel coraggio della passione per la musica. Dall'età di tre anni, il pianoforte diventa la sua vita. Dopo il diploma in pianoforte conseguito all'età di 14 anni, di recente si è diplomata in clavicembalo e tastiere storiche. Regolarmente suona presso il museo di San Colombano per concerti di rilevanza internazionale e ha inciso alcuni brani per documentare le sonorità dei clavicembali, spinette e pianoforti da collezione.



Domenica 17 dicembre

Float Music



Progetto musicale nato a Bologna durante un periodo di sperimentazione sonora. Sin da subito si dedicano alla composizione di brani originali in cui armonie jazz si mescolano a testi e a melodie dal gusto più folk e pop. Nell’Aprile 2022 è uscito il loro primo progetto discografico “Clouds & Butterflies” edito R’esisto Distribuzione, un viaggio musicale tra folk, jazz e rock. Nel 2021 sono stati tra i 30 gruppi selezionati per la quarta edizione del Rock Contest (Controradio). Nello stesso anno vincono la prima edizione del Sayfest Fano per la sezione musica. Nel 2023 vincono il premio Mister Jazz di Anzola (BO). Hanno partecipato a numerosi festival in Italia e all’estero come il“Floating Castle”(SL), “I giorni della merla-piccolo festival d’inverno”, ”Dolomiti ski jazz”, “Fano Jazz by the Sea”, e molti altri.



I concerti saranno aperti dagli allievi e docenti della Ricordi Music School



Ingresso gratuito



Per informazioni:



M. unamusicacheaiuta@cribo.it - paleotto11@ricordimusicschool.com