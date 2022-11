Paleotto music club: appuntamenti di musica e solidarietà

Ricordi Music School in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (comitato di Bologna) propone tanti appuntamenti aperti a tutti per trascorrere dei piacevoli pomeriggi con gli allievi delle Ricordi Music School e gli artisti del Paleotto Music Club all'insegna della musica e della solidarietà. Partecipando ai concerti puoi sostenere le attività della Croce Rossa di Bologna.



In Dicembre alle ore 18:30 gli appuntamenti si terranno nella splendida cornice di uno degli storici palazzi bolognesi: Palazzo Fava da San Domenico in Via del Cane 9, Bologna



Domenica 4 - Paleotto elettronics con Cecilia Stacchiotti | Marianna Craca duo. Il flauto traverso incontra la musica elettronica, un viaggio fra musica classica e improvvisazione elettroacustica.



Domenica 11 - Il Salotto di Paleotto con Riccardo Morandini, Voce e Chitarra | Antonio Freno al Piano. Due musicisti versatili ed eclettici con alle spalle molteplici esperienze pop/rock.



Domenica 18 - Il Salotto di Paleotto con i Three views of a secrets |Stefano Maimone al basso elettrico e Daniele D’Alessandro al clarinetto basso. Un percorso fra contaminazioni jazz e classiche, il basso elettrico in dialogo con il clarinetto basso, antico e moderno, acustico ed elettrico creano sonorità moderne e fantasiose.



Alle ore 17:30 Ricordi Live. I concerti saranno aperti dagli allievi e docenti delle Ricordi Music school.

Con il contributo di Comune di Bologna.



Ingresso gratuito



Per info e prenotazioni:



Gallery

T. 0510451151 - 3400771709