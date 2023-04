Paleotto Music Club

Riapre il Salotto di Paleotto, giovani artisti e allievi delle Ricordi Music School vi accoglieranno presso la casa al Parco del Paleotto per trascorre piacevoli pomeriggi tra natura, musica e relax. Il 15 Aprile si esibiranno i Granpa, Gianluca Bartolo (chitarra e voce) e Luca Macaluso (chitarra e voce). La rivincita del riff, una nuova apoteosi per quella frase di chitarra secca, stentorea e implacabile che può fare di un classico brano rock o di un comune canone blues una canzone impossibile a dimenticarsi.. Rockerilla.



Il 6 maggio i Float Music con Anna Tagliabue (voce e chitarra) e Stefano Maimone (chitarra e basso el.), presentano il loro nuovo progetto discografico "Butterflies and Clouds", un viaggio musicale tra folk, jazz e rock. Il duo bolognese propone un repertorio molto vario che spazia da brani originali a rivisitazioni in chiave acustica di brani della tradizione americana e non. L'utilizzo di strumenti a corda quali basso, banjo e voce creano un'atmosfera molto intima e personale.



I concerti saranno preceduti alle ore 18.30 dalle band giovanili delle Ricordi Music School.



Ingresso gratuito



Per informazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 393 8599315



Come raggiuncerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13A o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913 ).