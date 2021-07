Paleotto risuona: aperitivo jazz nel parco

Vibranti serate di jazz nel buio del parco per un ascolto intimo e di grande effetto dove la pedana, luogo della esibizione, potrà essere delimitata a 360° da uno spazio circolare in cui gli spettatore seduti nel prato si sentiranno connessi e vicini agli artisti per creare effetto immersivo tra cultura e natura. Concerti che abbracciano diversi generi musicali, dal jazz alla musica classica, passando per il choro Brasiliano. Evento a cura di Ricordi Music School



Ingresso libero su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-paleotto-risuona-choro-de-rua-162508883445



Per informazioni T. 051 045 1151 - 393 859 9315 - M. paleotto11@ricordimusicschool.com





Paleotto RISUONA fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

