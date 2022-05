Paleotto risuona (improvvisazione musicale): Claudio Vignali e Achille Succi

Per l'estate 2022 ritorna al Parco del Paleotto la rassegna di concerti di "Paleotto Risuona"



Vibranti serate jazz all’ombra del parco per un ascolto intimo e di grande effetto dove la pedana, luogo di esibizione, diventerà uno spazio circolare utilizzabile a 360° in cui gli spettatori seduti nel prato si sentiranno connessi e vicini agli artisti per creare un effetto immerso tra cultura e natura.



Il primo appuntamento della stagione vedrà sul palco il duo VIGNALI-SUCCI con Claudio Vignali al pianoforte e Achille Succi ai clarinetti. A cura di Ricordi Music School.



Ingresso gratuito

Per info e prenotazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 393 8599315



Paleotto Risuona fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena