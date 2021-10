Paleotto Risuona - improvvisazione d'autunno - la musica in dialogo con la danza.

Dopo il successo della rassegna estiva Paleotto RiSuona vi presentiamo il primo appuntamento della stagione autunnale studiato in una chiave multidisciplinare e innovativa: tre performance animeranno le serate di Giardino Culturale Paleotto11. La musica dialogherà con l'arte in un interscambio continuo e improvvisato. Uno scultore, un pittore e un danzatore, provenienti dal territorio bolognese si esibiranno in una serata autunnale creando ogni volta un opera unica e multisensoriale. Un' occasione speciale per rivivere il piacere di partecipare ad un concerto, ma sotto una nuova luce. A cura di Ricordi Music School.



Ingresso ad offerta libera. E' necessaria la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-paleotto-risuona-improvvisazione-dautunno-184597294477



Per informazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com T. 393 8599315



Come raggiuncerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13 o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913 )

