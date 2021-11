"Paleotto risuona" - improvvisazione d'autunno

Performance d'improvvisazione estemporanea, la musica in dialogo con la scultura



Terzo appuntamento della rassegna autunnale di Paleotto RiSuona. Un nuova performance animerà la serata di Giardino Culturale Paleotto11 dove il musicista in dialogo con il visual artist, entrambi provenienti dal territorio bolognese, si esibiranno in una serata autunnale in un interscambio continuo e improvvisato, creando un’opera unica e multisensoriale. Un' occasione speciale per rivivere il piacere di partecipare ad un concerto sotto una nuova luce. A cura di Ricordi Music School.



Come raggiungerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13A o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913 )

Ingresso ad offerta libera



E' necessaria la prenotazione: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-paleotto-risuona...



GREEN PASS OBBLIGATORIO



Per informazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 393 8599315