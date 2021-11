Paleotto Risuona: improvvisazione d’autunno - residenza artistica

Paletto Risuona chiude la stagione autunnale con un evento speciale, una residenza artistica dal nome: “Folk Songs From The World”, un laboratorio gratuito aperto a tutti gli strumenti e rivolto a giovani musicisti di livello intermedio. La giornata sarà dedicata allo studio del repertorio folkloristico internazionale e all’improvvisazione melodica. Il laboratorio si concluderà con un'esibizione dal vivo alle ore 19.00 aperta al pubblico. Iscrizioni a numero chiuso. Il pranzo è compreso. A cura di Ricordi Music School.



Per partecipare alla residenza scrivi a: paleotto11@ricordimusicschool.com



Programma della giornata:

10:00-13:00 Laboratorio ensemble;

13:00-14:30 pausa pranzo (offerto dalla Ricordi Music School);

14:30-18:00 Laboratorio ensemble;

19:00-19:30 concerto di restituzione aperto al pubblico.



Laboratorio coordinato da:

Stefano Maimone: basso el. - arrangiamenti e direzione

Marianna Craca: flauto traverso

Ilaria Reati: clarinetto

Lucrezia Nappini: violino

Michele Sanchini: violoncello



Come raggiungerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13A o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913)



E' necessaria la prenotazione per assistere alla serata alle ore 19.00:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-residenza-artistica-paleotto-risuona-improvvisazione-dautunno-209729625957





Per informazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 051 0451151 - 393 8599315