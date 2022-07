Paleotto risuona: viaggio attraverso l’improvvisazione musicale

In una sera di calda estate si ritrovano sul palco di Giardino Culturale Paleotto11 i COBRA trio, il classico piano trio (contrabbasso, piano e batteria) proposto in una forma tutt'altro che classica. Mescolando atmosfere eteree e ritmi incalzanti propongono brani originali e tradizionali giapponesi creando un filo conduttore fra natura, musica e uomo per un ascolto intimo e di grande effetto dove la pedana, luogo di esibizione, diventerà uno spazio circolare utilizzabile a 360° in cui gli spettatori seduti nel prato si sentiranno connessi e vicini agli artisti per creare un effetto immerso tra cultura e natura. Con Stefano Maimone al contrabbasso ed effetti, Federico Rubin al piano elettrico e Valentina Tollis alla batteria e percussioni. A cura di Ricordi Music School.



INGRESSO GRATUITO



Per info e prenotazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 393 8599315



In caso di pioggia l'evento si terrà all'interno.



Paleotto risuona fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



Come raggiungerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13A o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913 )