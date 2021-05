Paleotto "Risuona": vibranti serate di jazz nel buio del parco, per un ascolto intimo e immersivo tra cultura e natura

Paleotto RISUONA accoglierà sotto lo stesso cartellone artisti che abbracciano diversi generi musicali, dal jazz alla musica classica, passando per il choro Brasiliano. I concerti cominciano alle ore 19 e saranno una occasione speciale per rivivere il piacere di andare ad un concerto ascoltando musicisti noti della scena bolognese e nazionale gustando un aperitivo in un ambiente intimo dove artisti e pubblico potranno conoscersi in un ambiente intimo e accogliente. Paleotto11 è uno spazio di prossimità, un luogo della cultura sicuro e contingentato, all’aperto per un pubblico ristretto, fortunato spettatore di un evento speciale. A cura di Ricordi Music School.

Per info e prenotazioni: T. 0510451151 | 393 859 9315 M. paleotto11@ricordimusicschool.com

Per raggiungere il Parco del Paleotto e centro culturale Paleotto11 (via del Paleotto 11) è possibile utilizzare i mezzi pubblici (treno, fermata di Rastignano o autobus, 13 o 96, fermata Rastignano Paleotto), la bici (20 minuti dal centro città) o l’auto (per arrivare al centro dal parcheggio è necessario attraversare una parte del parco).

