Panaemiliana live in Montagnola

Dal 21 al 27 settembre 2020 il Binario69 festeggia il suo quarto compleanno: una settimana non-stop all’insegna della buona musica, dell’arte e della socialità!



Panaemiliana si forma nel 2017 dall’incontro di cinque musicisti attivi nella scena musicale bolognese ed italiana. Il primo lavoro discografico del quintetto nasce da una ricerca stilistica sviluppata declinando diversi universi musicali: dal contrappunto di Bach alla musica afro-cubana mescolati con il walzer italiano e quello francese. Il risultato sono le 10 tracce contenute all’interno del disco in uscita per l’etichetta discografica Brutture Moderne nel 2020. Panaemiliana è un viaggio tra Bologna e le madonne dei pilastrini rubate lungo la via Emilia. Racconta la visione di questa terra rosso sbiadita, piena di storie dimenticate e di atmosfere sottovalutate, bagnata da una nebbia perenne che sparisce bruciata da estati improvvise. La musica guida questo viaggio di giorno e di notte, senza parole ma solo con impressioni e nessuna risposta. Bologna, l’Emilia e l’Italia intera sono un crocevia di culture e tradizioni, Panaemiliana è la strada che lo attraversa.

Line up: Paolo Prosperini – chitarra elettrica, classica, acustica

Davide Angelica – chitarra elettrica, chitarra classica

Filippo Cassanelli – contrabbasso

Manuel Franco – percussioni

Danilo Mineo – percussioni

I posti a sedere, nell'area concerti sono limitati a un numero massimo di 200 partecipanti.

L'incontro si svolge all'aperto nell'area verde attrezzata con tavoli e sedute.

ECCO COME PRENOTARE

È vivamente consigliata la prenotazione MANDANDO UN MESSAGGIO WHATSAPP al numero 3478851268 con le seguenti informazioni:

- Nome e cognome

- Numero di telefono

- Numero dei posti da prenotare

Vi aspettiamo!

(Si prega di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio del concerto altrimenti la prenotazione non sarà più garantita)