"Panariello VS Masini": lo strano incontro al Sequoie Music Park

Mercoledì 12 luglio al Sequoie Music Park "Panariello VS Masini". Lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non

uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.