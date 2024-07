"Pane e sale (chleb i sól)"

Un giovane pianista, iscritto al Conservatorio di Varsavia, torna per una vacanza nella sua citta? natale. Il punto d’incontro principale per i giovani del posto e? un bar kebab, che diventa luogo di un crescente conflitto tra i lavoratori arabi e i coetanei del protagonista, fino a un esito tragico. Tratto da una storia vera, che riflette la xenofobia crescente nel Paese, e recitato da attori non professionisti, il film ha vinto una grande quantità di premi in tutto il mondo, uno dei quali alla Mostra del Cinema di Venezia come premio speciale della giuria nella sezione Orizzonti, rivelando il talento di uno dei registi emergenti più brillanti della nuova scena polacca, qui al suo debutto.