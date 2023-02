“Pánta rheî” mostra personale dell’artista Xelah

Domenica 19 febbraio presso la Sala Espositiva del Comune di Castel San Pietro Terme, via Matteotti 79 in pieno centro storico, sarà inaugurata la mostra di arte informale “Pánta rheî” dell’artista fiorentina Xelah. Saranno 11 le opere composte di specchi protagoniste dell’esposizione patrocinata dal Comune di Castel San Pietro Terme e curata dal Dott. Simone Fappanni, critico e storico dell'arte, autore di numerosi libri. Una mostra peculiare che sarà aperta dal 16 al 26 febbraio e presentata dal curatore domenica 19 febbraio alle ore 17.30.



La tematica è ispirata al celebre aforisma “Pánta rheî”, attribuito ad Eraclito, ad indicare l’impossibilità di fare la stessa identica esperienza più volte poiché ogni cosa è sottoposta alla legge inesorabile del mutamento continuo, compresa la nostra espressione. Il fine è intrecciare un percorso ragionevole e sequenziale tra opere d’arte che esprimano creazione, distruzione e trasformazione continua e irrisolta perché in continuo alternarsi di opposti, in continuo divenire; ma in particolare, attraverso un itinerario definito nei dettagli, di penetrare le dimensioni dell’arte informale materica nelle fasi di costruzione e decostruzione in cui l’osservatore percepirà, entrando, un’esperienza nettamente differente rispetto a quando percorrerà il cammino verso l’uscita.



Alessandra, in arte “Xelah”, nasce in Toscana, terra alla quale resta ancora oggi profondamente legata, e si forma col Maestro Italo Bolano. Attualmente vive e lavora sulle colline del bolognese dove il suo atelier è anche residenza d’arte. Da sempre attiva nel promuovere il movimento antispecista, è forte sostenitrice di un’arte orientata al futuro del pianeta .



In occasione della presentazione a cura del Dott. Fappanni domenica 19 febbraio, sarà disponibile la brochure della mostra con un prezioso omaggio.





Per informazioni: tel. e whtp al 3932161259, e-mail: info@xelahartstudio.com