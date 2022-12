"Pantera" live a Bologna

Domenica 2 luglio i "Pantera" saranno live sul palco dell'Arena Parco Nord per la loro unica data italiana.

La leggendaria band americana ritornerà nel nostro paese a molti anni di distanza dall'ultimo concerto. Un’occasione irripetibile sia per riascoltare canzoni che hanno fatto la storia del metal e ispirato milioni di fan, sia per rendere omaggio alla memoria di Dimebag Darrell e Vinnie Paul.

la band sarà headliner di THE RETURN OF THE GODS-BOLOGNA, festival di puro heavy metal che, dopo Milano, farà tappa anche all’Arena Parco Nord.