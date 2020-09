Incontro con Paola Perego: “Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita”

L’organizzazione di volontariato Prevenzione Donna ha organizzato a Bologna (presso la Villa Mediprò Sanità & Benessere via Guido Minarini, San Lazzaro di Savena) una serata in compagnia di Paola Perego che presenterà il suo nuovo libro “Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita”.

Moderatore: Marino Bartoletti

L’evento si terrà Sabato 26 Settembre alle ore 17:00 presso la Villa Mediprò Sanità & Benessere via Guido Minarini, San Lazzaro di Savena

Si prega di comunicare la propria adesione ai seguenti recapiti

Email: info.prevenzionedonna@gmail.com

Tel: 3202629633 - 3382062186