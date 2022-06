PAOLA SAPORI

AZZURRI GIARDINI INTERIORI

Inaugurazione giovedì 16 giugno 2022 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al giovedì 14 luglio, mar-ven, 17-20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.



Come vestigia contemporanee dagli involucri di corpi assenti irrompono fiori azzurri, concreti quanto metafisici, interrompendo le azioni del quotidiano e riempiendole di nuovi significati. Dalla ripetizione di un soggetto mai uguale a se stesso nasce una serra intima, irreale. La testa è altrove, gioca, allude e si sorprende, lasciando spazio a possibilità inconsuete e servendosi degli indumenti come di contenitori di emozioni.



Nathalie Dodd