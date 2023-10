Domenica 15 ottobre Paolo Cevoli in "Rossini Superstar" in scena al Teatro Duse.

Largo al factotum, arriva Rossini! Al ritmo vivace della sua musica, con irresistibile comicità Paolo Cevoli ci racconta segreti e curiosità, gossip e successi di un grande musicista, il Cigno di Pesaro – come lo chiamavano i suoi ammiratori – superstar del mondo dell’opera lirica che trionfava nei teatri di tutta Europa. Insuperabile quanto geniale autore di capolavori come il Barbiere di Siviglia, Gazza ladra, Cenerentola o Guglielmo Tell, Rossini oltre la musica aveva un’altra grande passione, neanche troppo segreta: l’alta cucina.

consigliato dai 6 anni

durata 75′ circa