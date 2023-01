Paolo Cevoli: "Andavo ai cento all'ora"

Sabato 14 gennaio Paolo Cevoli in scena al Teatro Consorziale di Budrio con lo spettacolo "Andavo ai cento all'ora".

Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e l’apericena.

Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Cevoli fino ai giorni nostri, non per dire che “una volta era meglio”, anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.