Novità 'francescane" sulla scultura del trecento bolognese

Primo incontro del ciclo "Arti&Minori. Le arti e la tradizione francescana" a cura della Sezione arte e architettura dell'Officina San Francesco Bologna, coordinata da Elisa Baldini.

Parlare ai propri tempi è una peculiarità dell’Ordine minoritico, incline da sempre a farsi portavoce delle novità. Scelte stilistiche coraggiose e in grado di appassionare hanno punteggiato la storia dell’Ordine e dei luoghi a esso legati. Il San Francesco di Bologna non fa eccezione, storico luogo di collegamento tra la comunità religiosa e la città, tra le proprie mura ha visto tessere trame di conoscenza e bellezza che hanno avvicinato sapere e diletto. Nel solco di questa secolare tradizione, la sezione “Alfonso Rubbiani” dell’Officina San Francesco, propone nel prossimo aprile tre incontri, durante i quali si parlerà di sepolture illustri, di sviluppo degli Ordini Mendicanti e urbanistica e, infine, di come la bolognese chiesa di San Francesco abbia avuto un ruolo centrale in quella Graticola (Pietro Lamo, 1560) che può a tutti gli effetti essere considerata la prima guida artistica della città e uno dei primissimi esempi del suo genere