Paradiso Jazz Festival 2021 chiude con il concerto di Massimo Faraò

Ultimo concerto per Paradiso Jazz Festival 2021, quattordicesima edizione della rassegna ideata e organizzata dal Circolo Arci San Lazzaro con la direzione artistica di Marco Coppi e la produzione di Franco Fanizzi.

Chiude la rassegna il 29 Luglio Massimo Faraò, artista più volte ospite di Paradiso Jazz (sua fu l'inaugurazione del Festival nel 2008 con il grande Archie Shepp) che si presenta in questa edizione in formazione di sestetto con musicisti di grande esperienza e consolidata presenza nel reame dello swing italiano, mentre la presenza di una voce femminile, di una chitarra e della tromba assicurano una performance brillantissima dai colori originali. Unico artista non italiano nell’ensemble, un altro virtuoso della batteria: Byron Landham.

Paradiso Jazz è realizzato in collaborazione con Arci Bologna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Polimero di Arci Emilia-Romagna, e con il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena.

Tutti i concerti si svolgeranno all'aperto, nella veranda della Sala ’77 dell’Arci San Lazzaro (via Bellaria, 7 - San Lazzaro di Savena). Sarà possibile cenare presso il Ristorante Self Service del Circolo.

Inizio concerti: ore 21.30. Biglietti tra i 15 e 20 euro a seconda dello spettacolo. È obbligatoria la tessera Arci 2020/21.

Per info e prenotazioni: T. 051 6279931

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...