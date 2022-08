Parco Montesole, Bandabardò e Cisco in concerto 

"La musica per noi è fatta di incontri, di ispirazioni reciproche, di condivisione profonda. Su questa scia è nato “Non fa paura”, Dentro c’è la nostra amicizia, ci sono suoni e parole di una generazione, la passione per la musica suonata”. E’ questo lo spirito che accompagna il concerto di Bandabardò e Cisco che, sabato 3 settembre, fa tappa al parco di Montesole a Marzabotto ed è inserito nel calendario del Festival Crinali. L’appuntamento è alle 17.30 e poi due ore di musica “in un luogo sacro per la memoria collettiva di questo povero paese, dove avvenne uno degli eccidi più atroci e gravi della Seconda Guerra Mondiale per mano dei fascisti e nazisti” commentano gli artisti nella loro pagina ufficiale.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario prenotare.

Direttori artistici: Claudio Carboni e Carlo Maver, in collaborazione con Scuola di Pace, Festival Senza Fretta e Comitato per le Onoranze ai caduti di Marzabotto.

