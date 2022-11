"Parenti Serpenti" a Capodanno: il 31 dicembre al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto

Se la cena della Vigilia di Natale si ripete come da copione tutti gli anni, tra sorrisi di circostanza, ricordi di infanzia e pettegolezzi consumati tra una tombola e lo scambio dei regali; il pranzo di Natale può rompere il perpetuarsi di una tradizione arrugginita se a tavola Trieste e Saverio, ormai anziani, comunicano ai loro figli la decisione di abbandonare la casa di famiglia per andare a vivere con uno di loro.

E allora: il vecchietto dove lo metto?

A Lina, Milena, Alessandro e Alfredo il compito di passarsi la patata bollente giunta all'improvviso nella routine delle loro vite e cercare tra Natale e Capodanno la soluzione definitiva che non scombini i loro equilibri familiari e faccia tutti contenti. Ma se a Natale siamo tutti più buoni sarà così anche a Capodanno?! Il Collettivo Frammenti di Scena torna al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto anche per questa fine del 2022, dopo il grande riscontro ricevuto con "Chissà se va" lo scorso Capodanno, per brindare e salutare il nuovo anno tutti insieme con la commedia più cult delle feste natalizie.

Cast: Andrea Bavcar, Marco Casoli, Raffaella Danielli, Noemi Di Leonardo, Sofia Grandi, Alessandro Liuzzi,

Tiziana Mantovani, Antonio Nisi, Enrico Pareschi, Francesca Pierantoni, Andrea Zantonello.

Costumi: Enrico Pareschi

Disegno luci: Gabriele Vincis

Regia: Alessandro Liuzzi e Francesca Pierantoni

Inizio spettacolo: 31 dicembre 2022 ore 22:00

Prevendite disponibili su Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/parenti-serpenti/194282 o contattando direttamente il Teatro Fanin allo 051/821388. Per usufruire delle riduzioni under26 e over65 chiamare direttamente in teatro.