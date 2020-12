"Parlando con l'anima": la mostra online

Dal 12 al 20 dicembre 2020



La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la mostra personale VIRTUALE , ON LINE, di

Nagra – Graziella Massenz



PARLANDO CON L’ANIMA



Una carrellata di opere pittoriche e poesie della pittrice altoatesina, grande appassionata dell’arte di Matisse e del cromatismo vivace .



Un lungo filo dipinto avvolge e unisce le immagini raffigurate nei suoi quadri e partendo dal fondo si eleva fino al cerchio, sempre presente nelle immagini sceniche delle sue opere : un cerchio che rappresenta la perfezione geometrica, la vitalità del sole e il mistero dei pianeti che popolano nell’universo.

Un filo sinuoso unisce così il cielo con la terra, come la materia all’infinito.



Un nuovo libro della pittrice-poetessa raccoglie le ultime poesie e alcuni racconti legati al tema universale collegandosi con la sua arte pittorica.

“Le mie poesie” è una raccolta di versi che parlano d’ amore, vita e spiritualità.



La mostra è visitabile SOLO on line fino al 20 dicembre 2020 sul sito www.lacortedifelsina.it