L’Ordine degli infermieri ricorda le vittime del 2 Agosto: ecco “Le parole della memoria”

Anche l’Ordine degli infermieri di Bologna vuole ricordare le vittime della strage del 2 agosto 1980. Per questo, è stato organizzato un evento per mercoledì 2 dalle 17 alle 19 al Teatro Mazzacorati, in via Toscana 19. L’appuntamento, che si chiama “Le parole della memoria. Percorsi di narrazione e giustizia attorno alla strage del 2 agosto 1980”, è curato in collaborazione con l’Associazione familiari delle vittime e ripercorrerà, attraverso i racconti dei protagonisti, i diversi istanti di quella giornata. Tra un racconto e l’altro, alcune letture a cura dell’associazione culturale Malippo. All’iniziativa, condotta dal giornalista Stefano Zanerini, parteciperanno Loriano Macchiavelli, l'avvocato di parte civile Andrea Speranzoni e la storica Cinzia Venturoli.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione tramite l’area riservata del sito internet dell’Ordine degli infermieri di Bologna.