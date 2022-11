"Parsons Dance" al TEA

Mercoledì 7 dicembre il recupero dello spettacolo "Parsons Dance" al Teatro EuropAuditorium.

Parsons Dance è una compagnia americana di danza contemporanea riconosciuta a livello internazionale per la sua danza energica, atletica e corale. Fondata nel 1985 dal direttore artistico David Parsons e dal Lighting Designer Howell Binkley (vincitore del “Tony Award”, famoso premio americano per il teatro), la compagnia è stata in tour in tutti e 5 i continenti, in 30 Paesi e in più di 445 città, e si è esibita nei più importanti teatri e festival fra cui The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, Sydney Opera House, Maison de la Danse di Lione, Teatro La Fenice di Venezia e Teatro Municipal di Rio de Janeiro. La Parsons Dance, non solo vanta un vasto e variegato repertorio di oltre una settantina di coreografie create da David Parsons, ma invita affermati coreografi, come Trey McIntyre e Robert Battle, a montare alcune loro coreografie. Inoltre, tramite un progetto ideato da David Parsons denominato “Generation Now Fellowship”, Parsons Dance commissiona balletti anche a giovani coreografi americani che durante il loro processo creativo sono seguiti e guidati dallo stesso David Parsons. La missione della Parsons Dance è quella di presentare al pubblico di tutto il mondo delle coreografie che siano stimolanti e piene di vita; attraverso programmi educativi e di sensibilizzazione, inoltre, la compagnia statunitense sostiene l’apprezzamento per la danza come forma d’arte. Tra le coreografie che verranno eseguite durante lo spettacolo a non mancare sarà la celebre Caught.