Partita del cuore: la sfida benefica è tra BFC 1909 Legends e medici/infermieri del Maggiore

Sabato 3 dicembre alle 14.30 al Pala Savena di San Lazzaro di Savena si giocherà la partita del cuore, l’evento a scopo benefico che vedrà la squadra BFC 1909 Legends sfidare i medici e gli infermieri dell’Ospedale Maggiore di Bologna. La partita, arbitrata da Csi Bologna, rappresenta il lancio della campagna di raccolta fondi “Bologna tifa per i bambini”, nata nel 2020 per volontà di Bimbo Tu in collaborazione con Bologna FC 1909 per sostenere le pediatrie bolognesi.