Paso a paso - arte di strada sull'Appennino

Allegria, rischio e fantasia sono gli strumenti con i quali Uillo Gripando “passo a passo” attraversa questo mondo percorrendolo in lungo e in largo, per vedere fino a dove può arrivare...lui e anche il mondo stesso!

45 minuti di pura adrenalina e velocità, dove anche le cose più impensabili trovano una felice connessione fra risate e applausi.

Proprio come in un piccolo mondo questo grande circolo di strada genera un teatro di azioni spontanee, dove giocoleria, equilibrismo, humor, spinning e improvvisazione, sono al servizio delle risate e dello stupore. Provare per credere!



Montagò è un luogo di ritrovo dove poter passare momenti in compagnia, gustando un buon piatto, sorseggiando una bibita o un bicchiere di vino, accompagnati sempre dalla giusta musica.

È un progetto in continua crescita che promuove il rispetto per la natura e sceglie di utilizzare prodotti buoni e genuini.



Paso a paso fa parte di Appennini in Circo, la rassegna di circo contemporaneo e teatro di strada sull’Appennino tosco-emiliana, organizzata da Arterego, congiungendo la passione per l’arte e l’amore per la natura.



Tutti gli spettacoli sono adatti ad adulti e bambini. Alcuni eventi sono a ingresso libero e uscita a cappello e altri a biglietto. Gli appuntamenti si svolgono in completa sicurezza per gli artisti e gli spettatori e nel rispetto dei luoghi che li accolgono.

La prenotazione, telefonica e online, è obbligatoria per ogni evento. Il pubblico dovrà giungere in anticipo a conferma della prenotazione assicurando il corretto orario di inizio dello spettacolo.



Appennini in Circo fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.



Evento a offerta libera.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Telefonica: dalle 16:00-20:00 +39 353 4098322

Online su: https://www.eventbrite.it/e/114431321162