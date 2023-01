Mercoledì 25 gennaio lo spettacolo "Pasolini - Fuochi segreti" in scena al Teatro Duse.

Pasolini partiva dal corpo, il suo, asciutto e atletico, e dalla fame di corpi, quella che in tutta la sua opera confida, mostrandone luci e ombre. Attraverso personaggi, parole e immagini che popolano le sue opere, l’autore emiliano dona corpo al suo pensiero, restituendolo in opera d’arte dalle diverse chiavi di lettura.

La danza, fatta di corpo e anima, diventa mezzo potente per far rivivere il suo pensiero. Dalla donna-madre, pilastro della sua produzione poetica e cinematografica, alla libertà, dalla poesia, alla musica di Bach, con la quale crea un sodalizio artistico, fino alla sacralità del gesto, si attraversano testi e visioni dando vita ad un omaggio fatto di tensione e redenzione, sogni e utopie. Un affresco dell’umanità e dei suoi paradossi che nel passato, come nel presente, emozionano e aprono lo sguardo sull’esistenza.

Ma nella coreografia di Monica Casadei c’è anche il sole delle borgate romane, dove la vita pulsa, i bambini giocano, i giovani in vesti colorate sognano e lottano per i propri diritti. In Pasolini-Fuochi segreti si sente il calore di quel sole, si immagina l’azzurro del cielo e l’aria calda della primavera.

Compagnia Artemis Danza

coreografie e regia MONICA CASADEI

voci DAVIDE TAGLIAVINI, MONICA CASADEI

drammaturgia musicale DAVIDE TAGLIAVINI

creato con e interpretato da SAMUELE ARISCI, MICHELLE ATOE, SILVIA DI STAZIO, COSTANZA LEPORATTI, MATTIA MOLINI, TERESA MORISANO, CHRISTIAN PELLINO, SALVATORE SCIANCALEPORE, DAVIDE TAGLIAVINI

assistente alla produzione MATTIA MOLINI

assistente ai costumi MICHELLE ATOE

si ringrazia per la sartoria Elena Nunziata