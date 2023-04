Festeggiare Pasqua tutti insieme è FICO: Caccia alle uova dei bambini e tanto altro

Pasqua è il momento ideale per iniziare a viaggiare e anche a FICO, complice la Primavera, è tutto pronto per i festeggiamenti in famiglia, le soste culinarie, la tradizionale Caccia alle uova dei bambini e le passeggiate outdoor alla scoperta delle bellezze e bontà italiane.

Si inizia sabato 8 aprile con la Caccia alle Uova nel Frutteto di FICO. Quattro turni dalle 14.00 alle 17.00 per un percorso di un’ora tra giochi, laboratori e natura, condotto dagli animatori de “Il Bosco delle Meraviglie”. Una lettura animata, un laboratorio di costruzione di orecchie e baffi da coniglio e, cestini alla mano, la ricerca degli indizi lasciati dal coniglietto pasquale, per scovare uova per giocare, ovetti di cioccolato e un uovo per l’attività creativa. A chiusura un secondo laboratorio di decorazione delle uova.

Per chi ha voglia di passare questi giorni di festa all’aria aperta, tanti i giardini del Parco del cibo in cui natura, musica e divertimento si incontrano permettendo ai visitatori del Parco di scegliere tra 26 proposte culinarie, ritirare il proprio take-away e consumare il pasto anche in una delle aree esterne di FICO, scegliendo tra frutteto, vigna e uliveto.

Aperto straordinariamente anche il lunedì, all’interno del Parco del cibo è infine sempre possibile viziare il proprio palato con il percorso con 5 degustazioni tra le tante specialità regionali, mentre i bambini e gli adulti più intraprendenti potranno mettere direttamente “le mani in pasta” con un corso pratico curato dagli chef di FICO e dedicato a Pasta, Pizza, Gelato, Vino e Mortadella.

Date:

Controlla le aperture straordinarie sul sito fico.it

LOCATION:

FICO

Via Paolo Canali 8

40127 Bologna

Info & ticket: fico.it