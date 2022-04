Pasqua e Pasquetta nei castelli dell'Emilia-Romagna fra cacce all’uovo, visite guidate e mostre d'arte

Pasqua al Castello: cacce all’uovo, pranzi stellati, visite guidate e mostre d’arte nei manieri dell'Emilia Romagna

Una Pasqua insolita quella che propone il circuito dei Castelli dell’Emilia Romagna (www.castelliemiliaromagna.it) con oltre 25 esperienze originali all’interno di antichi manieri, rocche e fortezze da Reggio Emilia a Ravenna, tra venerdì 15 e lunedì 18 aprile - Nei Castelli del Ducato tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, cacce al tesoro e all’uovo in abiti medievali, visite guidate, mostre fotografiche, pranzi pasquali in ristoranti stellati e insoliti tour cittadini – A Pasqua nel ferrarese, visita guidata alla Delizia Estense del Verginese di Portomaggiore (Fe) e al suo giardino produttivo il Brolo, mentre il Lunedì dell’Angelo (18 aprile), visita narrata da Caterina Sforza “in persona” alla Rocca Sforzesca di Riolo (Ra) - Per info e prenotazioni: www.castelliemiliaromagna.it

Voglia di primavera, di gite fuori porta, di weekend all’insegna del divertimento, del buon cibo e dello star bene? Per il weekend di Pasqua - da venerdì 15 a lunedì 18 aprile - sono più di 25 le proposte originali per tutta la famiglia messe in campo dai Castelli d'Emilia-Romagna.

Tra le iniziative più coinvolgenti, nel circuito Castelli del Ducato tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, c’è la Caccia all'uovo di drago al Castello di Gropparello (Pc), e a Pasquetta la ricerca delle uova magiche in costume medievale al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino di Salsomaggiore Terme (Pr), con merenda sul posto. Qui, domenica 17 e lunedì 18, in concomitanza con l’esposizione di preziosi argenti e fotografie d’epoca della famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino, si potrà anche soggiornare nella romantica torre millenaria del Castello. Ancora, nella Rocca di Sala Baganza (Pr) sono organizzate visite guidate straordinarie alla Sala dell’Apoteosi, da sabato 16 a lunedì 18, mentre il Castello di Rivalta (Pc) presenta dal Venerdì Santo una straordinaria esposizione di porcellane francesi, calici di Murano e posateria del casato Zanardi Landi, che ha fatto la storia del territorio piacentino. Non manca il pranzo pasquale dello chef Massimo Spigaroli nel ristorante stellato dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr). A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, a Pasqua visita guidata alla Delizia Estense del Verginese, mentre La Rocca Sforzesca di Riolo, nel ravennate, organizza a Pasquetta una visita narrata da Caterina Sforza “in persona”. Per informazioni e prenotazioni: www.castelliemiliaromagna.it.

Ecco tutte le proposte per una “Pasqua al castello” in Emilia Romagna:

Il circuito Castelli del Ducato tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia

Al Castello di Contignaco (Pr), “Cacce al Tesoro Pasquali per i bambini – Favole Antiche”, alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile. I bambini, accompagnati dai loro genitori, con tanto di mappe e “taccuino del viaggiatore” al seguito, saranno impegnati in una caccia al tesoro all’aperto, dove, attraverso una lunga serie di indizi, dovranno ritrovare numerosi antichi racconti. Gioco consigliato per bambini dai 5 ai 14 anni circa. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Contignaco (Pr), “Visite guidate e degustazioni dei vini del Castello – Tra Storia e Sapori nel Castello degli Aldighieri”, sabato 16, domenica 17 (Pasqua) e lunedì 18 aprile. Secondo alcune leggende anche il sommo poeta Dante Alighieri avrebbe soggiornato qui durante gli anni del suo esilio da Firenze. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it.

Lunedì 18 aprile, “Pasquetta - Alla ricerca delle uova magiche!”, visite guidate al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino di Salsomaggiore Terme (Pr). Divertente caccia all’uovo per bambini e ragazzi in costume d’epoca, alla scoperta del mistero delle uova del Castello, con simpatici personaggi tra cui il Coniglio Pasquale, la Lucertola MangiaUova e l’esercito dei CavalcaTroll. Gran finale con ovetti di cioccolato per tutti i bambini. Possibilità di pranzo o merenda presso il punto ristoro che verrà eccezionalmente allestito nel giardino panoramico del Castello, con gustosi piatti del territorio. Visita guidata al Castello inclusa nel biglietto di animazione per bambini. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Pr), domenica 17 e lunedì 18 aprile, mostra “Ricordi di Famiglia”, racconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una esposizione di fotografie d’epoca e preziosi oggetti, tra cui argenti del secolo scorso, porcellane di Meissen e Sèvres del Settecento e Ottocento ed eleganti ventagli, della famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino. Alcune sale del Castello saranno aperte ai visitatori in via straordinaria. Possibilità di soggiornare nella romantica Suite Azzurra della torre millenaria del Castello, con vista panoramica sulle colline. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Sabato 16 aprile “Visite guidate straordinarie alla Sala dell’Apoteosi”, tour guidati al padiglione privato del duca Antonio Farnese alla Sala dell'Apoteosi della Rocca di Sala Baganza (Pr). Apertura straodinaria dello studiolo del Baglione, visita alle cantine farnesiane e alla collezione privata de “Le prime pagine della storia”, frontespizi di giornali locali e nazionali dal 1938 al 1947. Al termine degustazione con vista sulla Rocca Sanvitale presso la bottega “Merusi 1876”.

Sempre alla Rocca Sanvitale, “Splendore e Decadenza”, il Settecento nella Rocca Sanvitale, domenica 17 e lunedì 18 aprile. Viaggio, guidato, alla scoperta della Sala dell’Apoteosi, prezioso affresco settecentesco del pittore fiorentino Sebastiano Galeotti, commissionato dal Duca Antonio Farnese tra il 1724 e il 1727. La domenica la visita accompagnata comprende sia la visita alla Rocca che alla Sala dell’Apoteosi. Possibilità di degustazione di prodotti del territorio, previa prenotazione. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Lunedì 18 aprile alle 16, “Il giardino delle uova”- caccia al tesoro a squadre (per bambini dai 6 ai 12 anni), nella bella cornice del giardino farnesiano della Rocca Sanvitale. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr) ospiterà il tradizionale pranzo pasquale “Pasqua a Corte”, domenica 17 aprile alle 12:30, in un perfetto connubio tra prodotti di terra e di fiume. La giornata si aprirà con un aperitivo di benvenuto e una visita guidata alle cantine di stagionatura del Culatello. Un ambiente esclusivo che ha ricevuto dal 2011 la Stella della Guida Michelin e che rappresenta il meglio della Bassa Parmense. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

In alternativa, si potrà trascorrere la “Pasqua alla Hosteria”, gustando un menu pasquale presso l’Osteria dell’Antica Corte Pallavicina. Lo schef Massimo Spigaroli proporrà un menu a base di salumi Spigaroli, tortelli di erbette, gnocchi pasqualini, anatra e agnello annaffiati dai vini dell’Antica Corte Pallavicina. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Sempre il giorno di Pasqua, alla Rocca dei Terzi - Sissa (Pr), “Oltrepassaparola – Visioni”, mostra con parole narrate di Elisa Bertuccioli – parole dipinte di Daniela Panfilo”. Una camminata libera e lenta di un paio d’ore (10-12) per le strade del centro storico di Parma, in un itinerario costituito di tappe più o meno note alle guide turistiche, dove la narrazione del contemporaneo si mescola alla memoria storica. Per info: info@castellidelducato.it

Al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari (Pr), “Pasqua in Castello”, visita alla fortezza nel giorno di Pasqua, con guide in abiti medievali e approfondimento speciale con prova di tiro con l'arco medievale. Il tour durerà circa un’ora. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it.

Lunedì 18 aprile, sempre al Castello Pallavicino, “Caccia all'Uovo!”, una divertente avventura per bambini, con tanti giochi all’interno del fiabesco Castello di Varano. Ritrovare le uova che il Marchese Pallavicino aveva pitturato con tanta fatica non sarà facile, occorrerà esplorare le aree più antiche e segrete della Fortezza, indizio dopo indizio. Un compito arduo, pieno di ostacoli e di sorprese. Info e prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Nel giorno di Pasqua, dalle 8 alle 18:30 attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr) si terrà “Pasqua con il Mercatino dell'Antiquariato a Fontanellato”, uno dei più importanti e qualificati mercati del nord Italia. Possibilità di visite guidate (a pagamento) alla Rocca Sanvitale, sede del circuito Castelli del Ducato. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Al Castello di Torrechiara (Pr), lunedì 18 aprile alle 15.30, “Pasquetta per famiglie: paesaggi e animali fantastici in castello”, visita guidata tematica per famiglie sui paesaggi e sugli animali fantastici in castello. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Al Castello di Rivalta (Pc) domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile, tutti a caccia de “Il tesoro del coniglio”, visita guidata storica al Castello la mattina (ore 10.30 e 12) e dopo pranzo (ore 14, 15 e 16). Tour con animazione per bambini (accompagnati dai loro genitori) insieme al coniglietto Pevvi. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Rivalta (Pc) mostra “Le tavole di un’antica famiglia piacentina” da venerdì 15 a lunedì 18 aprile. All’interno della storica dimora nobiliare sarà visitabile uno straordinario allestimento, curato personalmente dal Conte Orazio Zanardi Landi e dalla sua Famiglia. Piatti francesi del 1830, calici di Murano di due secoli fa, salini, candelieri e brocche, centrotavola pregiati, bicchieri di Boemia molati a mano, posate con monogrammi e tovaglioli cifrati con lo stemma. Dai monogrammi sui tovaglioli alle livree cifrate dei servitori, tutto parla di un casato che ha fatto la storia del territorio piacentino. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it. Presso il Bistrot di Rivalta possibilità di pranzo di Pasqua e Pasquetta (menù fisso per adulti e bambini), con visita al Castello su prenotazione. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Nel weekend di Pasqua (da sabato 16 a lunedì 18 aprile) i Musei Civici ospitati a Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea (Pc), aprono le porte ai visitatori per “Pasqua e Pasquetta è d'arte!”. Un percorso espositivo che abbraccia la Pinacoteca Civica, il Museo Archeologico, il Museo delle Carrozze e il Museo del Risorgimento. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Pasqua e Pasquetta al Parco delle Fiabe con “Caccia all'uovo di drago”. L’avventura che aspetta tutti i bambini vestiti in costume da cavaliere, al Castello di Gropparello (Pc), alla ricerca dell’ultimo uovo di Drago, domenica 17 e lunedì 18, dalle 10:00 alle 17:30. Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce millenarie e alberi secolari. Possibilità di pranzo con cestino, presso “Il Loco di Ristoro”, su prenotazione. Info e prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Una Pasqua dedicata all’arte contemporanea è quanto propone il Castello di San Pietro in Cerro (Pc) domenica 17 aprile. Si andrà alla scoperta del nuovo allestimento del MiM - Museum in Motion, all'interno del maniero. La collezione, che trova spazio nell’antico camminamento di ronda della dimora quattrocentesca, supera i 1600 pezzi. Nei sotterranei del Castello si potrà anche ammirare la mostra “Cina Millenaria – I Guerrieri di Xi'An” e visitare la roccaforte interamente arredata.

Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Al Castello Anguissola Scotti Gonzaga di Agazzano (Pc), presentazione della mostra “Segni e colori, mostra di Giacomo Mazzari”, sabato 16 aprile ore 17 e lunedì 18 aprile ore 15.30 - 18.30. Giacomo Mazzari nasce ad Agazzano nel 1941. Laureato in architettura al Politecnico di Milano si dedica per passione alla pittura come autodidatta negli anni ’70, ispirandosi agli Impressionisti e ai Macchiaioli. Una pittura, la sua, in continua evoluzione dove i temi a lui più cari come i paesaggi, le nature morte, i ricordi vengono raffigurati ed interpretati con grande sentimento di liberta? al punto da sembrare quasi fantastici, sospesi in un alone di magia, tra fiaba e sogno. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

A Piacenza, lunedì 18 aprile alle 11, “Pasquetta d'arte” con visita guidata a tema. Un tour con partenza da piazza Cavalli, alla scoperta della città e dei suoi monumenti più prestigiosi, in compagnia della guida Eliana Dragoni, specializzata in architettura e design. Si camminerà tra chiese, antichi palazzi, tra cui Palazzo Farnese Cittadella Viscontea e l'impianto urbanistico da Placentia romana al Novecento. Prenotazione consigliata: info@castellidelducato.it

“Pasqua e Pasquetta 2022: Castellarano da scoprire”, sabato 16 e domenica 17 aprile tour guidato ad anello alla scoperta del Borgo di Castellarano (Re), tra vicoli in pietra, slarghi e piazzette restaurate. Si camminerà fino al Monte di Pietà, il Rione San Prospero e l'Aia del Mandorlo, affaccio naturale sulla Rocca Matildica (il castello di proprietà privata), fino a una panoramica sulla vallata e sul monte Le Malee. Prenotazione obbligatoria per i gruppi. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

A Palazzo Ducale di Guastalla (Re) sabato 16 e domenica 17 aprile, mostra fotografica “Michael Kenna: il Fiume Po”, personale del fotografo inglese. Esposizione di 100 fotografie in bianco e nero scattate tra il 2007 e il 2019, testimonianza della lunga familiarità tra il fotografo inglese e “un caro, vecchio e saggio amico”, come l'artista definisce il fiume Po. Immagini che immortalano l’affluente e i paesaggi che tocca il fiume, dalle montagne piemontesi alle rive adriatiche attraverso le distese della Pianura Padana. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Pasqua alla Delizia Estense del Verginese - Portomaggiore (Fe)

Il giorno di Pasqua (domenica 17 aprile) apre le porte ai visitatori la Delizia Estense del Verginese di Portomaggiore (Fe), con “A casa d'Este”, visita guidata all’antica dimora di svago della famiglia d'Este, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si visiterà anche il Brolo, il giardino produttivo che circonda il castello. Prenotazione obbligatoria: verginese@atlantide.net. Nella stessa giornata, visita guidata alla mostra archeologica “Mors Imnatura”, sul Sepolcreto dei Fadieni, necropoli romana di I-II sec d.C. rinvenuta nel 2002 a poca distanza dalla Delizia. Prenotazione obbligatoria: verginese@atlantide.net

Visita narrata alla Rocca di Riolo (Ra)

Lunedì 18 aprile, alla Rocca Sforzesca di Riolo (Ra), “Gli esperimenti di nostra signora Caterina”, visita narrata in compagnia di Caterina Sforza “in persona”. Un viaggio esperienziale tra erbe officinali e ricette cifrate, per scoprire i segreti del ricettario della “Leonessa delle Romagne”. Dopo il tour si preparerà una tisana utilizzando le erbe fresche del nuovo percorso museale “Le Erbe di Caterina”. Prenotazioni: roccadiriolo@atlantide.net