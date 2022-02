Passeggiata d'autore, Pasolini

Sabato 5 marzo per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini l’associazione Psicoatleti, fondata da Enrico Brizzi per riscoprire i grandi viaggi a piedi, propone una passeggiata d'autore tra i luoghi pasoliniani in città. Letture itineranti da Ragazzi di vita e Una vita violenta.

La passeggiata attraverso Bologna si concluderà alle 17 nella sala dello Stabat Mater con letture tratte dalle sue opere. Ospite speciale Chicco Giuliani.

Il momento finale in Archiginnasio è a ingresso libero. Necessari Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.