Passeggiata liberty nei villini bolognesi

L’associazione culturale nazionale Italia Liberty, in collaborazione con Emil Italy Travel, organizza, per sabato 2 ottobre, una bellissima passeggiata a Bologna, insieme con lo storico dell’arte Pierluca Nardoni, alla scoperta dei più importanti scorci del liberty cittadino. Il percorso si snoderà attraverso le due “anime” del liberty a Bologna: una legata alle precoci intuizioni del “Nuovo Stile”, l’altra più connessa ai richiami che giungono dal Secessionismo viennese o dalla Francia; dalle villette liberty di un quartiere residenziale, legate alla singolare idea di cité-jardin, all’impronta di Augusto Sezanne, pittore e architetto, che troveremo nella decorazione di un portico e nella Palazzina Majani, voluta dal cioccolatiere Giuseppe Majani che la affidò proprio a Sezanne perché ne facesse un vero e proprio brand architettonico della sua attività.



Per informazioni e prenotazioni: Rita Spagnuolo 338 8796888 | ritaspagnuolo@italialiberty.it



Italia Liberty è una associazione di promozione sociale costituita il 25 febbraio 2019 presso lo studio notarile Seripa a Misano Adriatico. Fondata da Andrea Speziali con lo scopo di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico in stile Art Nouveau.



Sede centrale: Rimini, Piazzetta Zavagli 1



Premi conferiti: Best LibertyCity.

