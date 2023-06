Passeggiata narrativa: letture e laboratorio con il Kamishibai

Le passeggiate narrative sono percorsi itineranti per bambini di tutte le età, famiglie e chiunque abbia la curiosità di conoscere l’ antica arte della narrazione con il kamishibai: dal giapponese kami (carta) e shibai (teatro); un teatro itinerante di immagini e parole.

Questa semplice tecnica di narrazione affascina non solo per l’intensità degli effetti scenici ma anche per l’immediatezza con cui è possibile realizzare immagini. Si presta a essere utilizzata per la

messa in scena di una fiaba, di una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione e il rifacimento di una storia tratta da un libro.

È un invito al piacere di leggere.

Porteremo il kamishibai sulla bicicletta, come nella tradizione giapponese per far capire che un cortile, una piazza, un giardino possono diventare un luogo di lettura, per vedere la città con occhi diversi e per riappropriarsi dei luoghi che abitiamo o che visitiamo.

Piccole attività di laboratorio intervalleranno le letture.



Per adulti, famiglie, bambini, ragazzi

Prenotazioni allo: 051 265861

oppure email: spazioartebambini@gmail.com

Costo: 10 euro a famiglia (papà, mamma, bimbo/a)

Se porti un amico/a costa 7 euro



Ritrovo e partenza dall'ingresso di Porta S.Stefano dei Giardini Margherita