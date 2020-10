Passeggiate in natura. Parco Talón, per bambine e bambini dai 3 agli 11 anni

Passeggiate in Natura per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni!



Grazie a Marco Albertini, guida ambientale escursionistica, il mondo degli animali e delle piante non avrà più segreti per noi!



Avventuriamoci lungo un sentiero, dentro ad un bosco o seguiamo le impronti di un animale per scoprire la ricchezza, la diversità e la bellezza della Natura a due passi da Bologna.



Resteremo meravigliati da quanta vita incontreremo, là fuori.



Condivideremo tutto ciò che accadrà con tutta la famiglia e con i nostri amici tra una merenda, un avvistamento e paesaggi mozzafiato!



Largo spazio alla creatività, alla libertà di esplorare e al gioco libero in Natura, il tutto nelle condizioni di massima sicurezza e responsabilità verso la salute e l’incolumità di grandi e piccoli.



Allora, pronti per dare il via all’avventura?



Scriveteci per avere tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e compilate il form per riservare il vostro posto!



Posti limitati e prenotazione obbligatoria tramite form



Mail associazioneleortiche@gmail.com

Whatsapp 388.3462912