"Passione in musica" al Teatro Mazzacorati

Dall'11 al 13 luglio "Passione in Musica" torna con tre concerti al Teatro Mazzacorati 1763.

Il clarinetto, un’opera di Gioachino Rossini e il sassofono sono i protagonisti dei prossimi concerti al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna (via Toscana 19) nell’ambito della rassegna “Passione in musica”, organizzata da Succede solo a Bologna con la direzione artistica di Francesca Pedaci.

Martedì 11 luglio alle 21 è in programma “Il clarinetto dal Romanticismo al Novecento”, una serata dedicata al clarinetto con melodie dal periodo Romantico alla musica del ‘900 con il duo Giovana Ceranto (pianoforte) e Fabrizio Stella (clarinetto). Il concerto propone un viaggio nella musica partendo dalla Seconda Sonata di Brahms Op.120 e proseguendo con la Sonata di Poulenc per clarinetto e pianoforte, la cui composizione iniziò nell'estate del 1959, durante un pellegrinaggio spirituale a Rocamadour. Infine, per chiudere il programma, il duo eseguirà la Fantasia da Concerto sul tema del Rigoletto di Verdi, forse la più famosa di tutte le opere di Luigi Bassi, che include 15 fantasie operistiche per clarinetto, basate su temi di molte delle opere che ha eseguito alla Scala.

Mercoledì 12 luglio alle 20.30 gli studenti del Conservatorio G.B. Martini di Bologna porteranno sul palco del Teatro Mazzacorati 1763 “La cambiale di matrimonio”, farsa musicata all'età di 18 anni da Gioachino Rossini, su libretto di Gaetano Rossi. La realizzazione sarà allestita in forma semiscenica, con la direzione musicale a cura della professoressa Elena Bakanova e la regia di Tatiana Shumkova. Al pianoforte Giovana Ceranto.

Giovedì 13 luglio alle 21, infine, è il momento del “Sassofono tra la musica barocca e non solo” con il quartetto di sax G.B. Martini, nato all'interno della classe di sassofono del M° Daniele Faziani, docente nel Conservatorio bolognese. La formazione è composta dal sax soprano Paolo Farina, da Margherita Gamberini al sax contralto, dal sax tenore Nicolò Quercia e dal sax baritono Tommaso Ravaioli, che nel corso della serata accompagneranno il pubblico tra melodie diverse tra loro, da Bach ai Queen passando per Astor Piazzolla.

I concerti sono gratuiti con donazione finale facoltativa per sostenere il restauro del Teatro Mazzacorati 1763; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it o www.teatromazzacorati1763.it. Per informazioni scrivere a mazzacorati@succedesoloabologna.it o telefonare al numero 051.2840436.