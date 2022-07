Pasta nera jazz project: l'incontro tra il jazz e la tradizione musicale del Gargano a "La luna in chiostro"

La tradizione popolare del Gargano e dei Monti Dauni, dalla Tarantella di Carpino, agli Sciamboli, rivisitate in chiave jazz: Pasta Nera Jazz Project è il titolo del concerto in programma questa sera alle pre 21.00 a "La Luna in Chiostro", la rassegna di teatro, musica e poesia del Teatro dell'ABC nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria della Misericordia (piazza di Porta Castiglione, 3, Bologna).



Le più belle ballate d’amore e di lavoro del cantastorie apricense Matteo Salvatore rivivono in una intensa ed appassionata interpretazione in chiave jazz di quattro giovani e brillanti musicisti del Gargano: Antonio Pizzarelli al clarinetto basso, clarinetto soprano, Sax soprano, Sax tenore, Felice Leonetti al pianoforte, Giovanni Mastrangelo al contrabbasso e Antonio Cicoria alla batteria e percussioni.





Chi desidera può prenotare il proprio aperitivo nel chiostro (due piatti e un calice di vino) a cura di Pasto Nomade, laboratorio di cucina vegetale, al costo aggiuntivo di 12 €

Prenotazione

mail: abcprenot@libero.it

Contributo per serata:

€ 13 adulti

€ 8 under 25 e studenti universitari

Tessera associativa annuale:

€ 10 adulti

€ 5 under 25 e studenti universitari

Tessera cartellone febbraio-maggio:

€ 5 adulti



Le serate sono dedicate ai soci ABC.