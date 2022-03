Ingresso laboratorio: € 7,00 - Ingresso Cinema: per bambini/e € 3,00

Domenica 13 marzo al MAMbo "Chi ha paura del buio? - Incontri di ombre". Laboratorio per bambini da 5 a 11 anni, in occasione di Visioni di teatro, visioni di futuro.

L'artista Fausto Melotti diceva: Seguendo un'ombra sarai l'ombra di un'ombra. Ma che cos'é davvero un'ombra? Sappiamo che esiste solo con la luce, che si allunga e si accorcia, è intensa o appena percepibile. Di notte peró, al buio, si nasconde, ci sfugge, scompare per poi ritornare il giorno dopo.

A seguito della visione del film Principi e principesse di Michel Ocelot (presso il Cinema Lumière, piazzetta Pier Paolo Pasolini - Ingresso via Azzo Gardino 65) un laboratorio in cui i bambini e le bambine si divertiranno a realizzare un inedito teatro di ombre, giocando con sagome, forme, gesti, movimenti e figure costruite appositamente su misura per noi.

A cura di Fondazione Cineteca di Bologna e MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Per il laboratorio prenotazione obbligatoria a schermielavagne@cineteca.bologna.it (max 15 partecipanti).