Pearz live al Binario69

Pearz è il progetto da solista di Francesco Perini, multistrumentista fiorentino attivo a Londra, ex componente della band The Hacienda e session musician internazionale per Tess Parks e M!R!M. Queste esperienze lo hanno portato a girare tutto il Regno Unito e l’Europa.

Questi anni al servizio della musica sono culminati nel sorprendente EP di debutto "Nocturnal" per Annibale Records. Pearz ha composto l’immaginaria soundtrack delle sue sensazioni notturne mescolando il groove delle colonne sonore italiane con influenze nu jazz ed eleganti beat hip hop.