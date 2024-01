Sabato 9 marzo 2024 Peggy Gou in concerto sul palco dell'Unipol Arena.

La rivoluzionaria regina della musica elettronica PEGGY GOU, ritorna in Italia. Dopo il trionfale successo di ‘It Goes Like Nanana’, Peggy è pronta a trasformare l’Unipol Arena in un grande evento dance per tutti i suoi fan Italiani.