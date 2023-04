Pelle - personale di Pep Marchegiani

La nuova mostra personale di Pep Marchegiani è caratterizzata da un allestimento imponente e capace di proiettare lo spettatore all’interno della sua più intima ricerca artistica, con una serie di lavori che si camuffano per manifestarsi. «Pelle è reale quanto è reale chi la osserva - si legge nelle note di presentazione dell’evento - perché ciò che si vede non è sulla tela ma nella mente e nel cuore di chi si immerge tra le pieghe del rapporto tra l’opera dell’artista e la complessità culturale dell’osservatore. Quando togli la banalità, la rappresentazione grafica, il ritratto, la descrizione puntuale di un pensiero unico, l’asfissiante sintesi del fotogramma pittorico, ciò che resta è: Pelle». «Ho scelto un luogo iconico di Bologna - spiega l’artista Pep Marchegiani - perché è centrale, al chiuso ma al tempo stesso aperto, sotto i portici di via Indipendenza, dove si incontrano le persone e dove si condividono le esperienze». La mostra ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bologna grazie alla collaborazione di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione e di Campogrande Concept, avvalendosi anche del supporto di Terra Mater piattaforma per la creazione di valore. L’installazione farà ovviamente da scenografia ai vari eventi che saranno messi in programma, dedicati al mondo della brand extension che coinvolge il mondo creativo di Pep Marchegiani, un codice estetico che va oltre l’arte. Un progetto capace di catalizzare l’attenzione dei visitatori con un percorso assolutamente innovativo, che si compone di 364 moduli firmati da Pep Marchegiani cui si aggiunge il contributo di un’opera di un altro artista che farà da ouverture della prossima installazione. Il concetto di comunità è un altro dei temi forti di questa nuova performance di Pep Marchegiani che apre anche a una straordinaria innovazione come strumento per l’artista, il micro mecenatismo.