Peonia in Bloom, torna la mostra mercato nel giardino fiorito

Mostra Mercato a sostegno di progetti della Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, consulta tra le antiche Istituzioni Bolognesi.

In un’atmosfera di grande fascino, all’interno del centro storico di Bologna, in uno spazio verde tra i più belli della città, Peonia in Bloom aprirà le porte al pubblico presentando come di consueto, oltre ad altre iniziative –workshop e conferenze - espositrici selezionatissime di alto artigianato, provenienti da tutti Italia.

Saranno presenti più di 40 espositori - di bijoux, abbigliamento, illustrazione, vintage, oggettistica, arredamento e tanto altro.



PROGRAMMA EDIZIONE 2021 Ingresso Libero | Prenotazione non richiesta

Apertura al Pubblico:

- venerdì 14 maggio alle 15 alle 20

- sabato 15 maggio dalle 10 alle 19

- domenica 16 maggio dalle 10 alle 19

Come l'anno scorso saranno applicate misure di prevenzione COVID.

Per assicurare un'esperienza positiva per tutti vi preghiamo di:

- Arrivare muniti dell'autocertificazione di buona salute già stampata e firmata, così da evitare code all'ingresso e assembramenti.

- Indossare sempre la mascherina

- Igenizzatevi le mani prima dell'ingresso

- Mantenete le distanze di sicurezza