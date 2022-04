"Peonia in Bloom": il mercatino chic negli orti di via Orfeo

Mostra Mercato a sostegno di progetti della Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, consulta tra le antiche Istituzioni Bolognesi. In un’atmosfera di grande fascino, all’interno del centro storico di Bologna, in uno spazio verde tra i più belli della città, Peonia in Bloom aprirà le porte al pubblico presentando come di consueto, oltre ad altre iniziative –workshop e conferenze - espositrici selezionatissime di alto artigianato, provenienti da tutti Italia.

Saranno presenti più di 40 espositori - di bijoux, abbigliamento, illustrazione, vintage, oggettistica, arredamento e tanto altro. Non potranno mancare naturalmente i fiori simbolo di questa nostra manifestazione, le peonie.

La manifestazione è patrocinata dal Quartiere Santo Stefano, dal FAI Delegazione di Bologna e dal Resto del Carlino.

Con il supporto della Consulta e in Collaborazione con il Garden Club di Bologna.

PROGRAMMA EDIZIONE 2022

Apertura al Pubblico:

- venerdì 27 maggio alle 15 alle 20

- sabato 28 maggio dalle 10 alle 19

- domenica 29 maggio dalle 10 alle 19