Peonia in bloom: fiori e shopping ai giardini della Braina

Un evento che è stato posticipato a causa del maltempo e che questo week end arriva tutto profumato (di peonie!). Si chiama Peonia in bloom e fiorisce nei meravigliosi giardini della Braina. L'ingresso è libero (venerdì 9 giugno: dalle 15.00 alle 20.00, sabato 10 giugno: dalle 10.00 alle 19.00, domenica 11 giugno: dalle 10.00 alle 19.00), sono ben accetti amici a quattro zampe e come sempre ci saranno stand di qualsiasi tipo, con artigiani e commercianti selezionati e provenienti da tutta Italia. Da segnalare i workshops di decorazione floreale, acquarello, trucco in palette armonica, candele in cera vegetale e nature therapy tra le peonie.