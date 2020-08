"Peonia in Bloom": il "mercatino" ai giardini della Braina torna a settembre

Mostra Mercato A SOSTEGNO di progetti della Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, consulta tra le antiche Istituzioni Bolognesi.

In un’atmosfera di grande fascino, all’interno del centro storico di Bologna, in uno spazio verde tra i più belli della città, Peonia in Bloom aprirà le porte al pubblico presentando come di consueto, oltre ad altre iniziative –workshop, conferenze e mostra di quadri - espositrici selezionatissime di alto artigianato, provenienti da tutti Italia.

Saranno presenti piú di 40 espositori - di bijoux, abbigliamento, illustrazione, vintage, oggettistica, arredamento e tanto altro.

La manifestazione è patrocinata dal Quartiere Santo Stefano, dal FAI Delegazione di Bologna e dal Resto del Carlino.

PROGRAMMA EDIZIONE 2020 Ingresso Libero

Apertura al Pubblico:

- giovedì 17 settembre alle 16 alle 20

- venerdì 18 settembre dalle 10 alle 19

- sabato 19 settembre dalle 10 alle 19

- domenica 20 settembre dalle 10 alle 17

Abbiamo pensato di aggiungere anche la giornata di domenica, per questa Edizione “straordinaria”, per venire incontro ad eventuali problematiche di “ distanza sociale” e meglio governare il flusso dei visitatori.

EVENTI COLLATERALI

Verranno organizzati:

- Workshop in collaborazione con il @GardenClubBologna

- Workshop di acquarello: tecniche e realizzazione

- La Coltivazione della Peonia con Lucia Malaspina di @Peoniamia

- Prestazione di un libro di Fulvio Tomasetta “Radiraccontoli”

- Chiacchierata con Giovanni Pellinghelli sugli orti medioevali

- Giornate dedicate alla Consulta: Le 5 principali associate alla Consulta tra le Antiche Istituzioni illustreranno la loro storia dalla fondazione ad oggi in un pomeriggio negli Orti

- Avvicinamento allo Yoga ed esperienza negli Orti: con Francesca Marziani del Centro Le Vie

- Mostra di quadri dedicata alle opere di Maria Poggi Cavaletti, cara amica pittrice recentemente scomparsa, ideatrice con Ilaria e Maria Fulvia dell’evento Peonia Bloom sin dalla prima edizione

- Sono previste inoltre come da programma visite guidate - a cura della Responsabile Marina Serenari - (a piccoli gruppi su prenotazione) alle sale interne della Fondazione dedicate al laboratorio di cucito e ricamo nonché l’antico dormitorio, il salotto della priora e l’aula scolastica.

Solo in caso di brutto tempo workshop e attività collaterali verranno tenute all’interno delle ampie sale.